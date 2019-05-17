Исправили: Samsung сообщает о повторном выпуске Galaxy Fold на рынок

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Инженеры смогли устранить недостатки конструкции, уверены представители компании. Продажи начнутся в июне.

Первый гибкий смартфон от Samsung имел все шансы, что бы стать главной премьерой на рынке. Но преждевременный выпуск сырой конструкции позволил обозревателям выявить недостатки смартфона. Это повлекло перенос старта продаж, которые позже отменили.

Как сообщает южнокорейское агентство Yonhap, в настоящее время партия «исправленных» Galaxy Fold проходит закрытые испытания в сетях местных операторов. Считается, что продажи флагмана начнутся уже летом.

По мнению экспертов, инженеры исправили недостатки конструкции, с которыми сталкивались первые пользователи новинки от Samsung. Как сообщает агентство Yonhap, о повторном выпуске Galaxy Fold на рынок стало известно после отмены аннулирования предзаказов на новинку.

Специалисты считают, что корейские инженеры доработали шарнир, который больше не будет пропускать песчинки, разрушающие дисплей. Вряд ли это сможет компенсировать имиджевые потери, которые недопустимы для устройства с ценником в $1980.