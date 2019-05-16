«Айфону» здесь не место! Названы лучшие камерофоны с невероятным количеством мегапикселей

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В список попали устройства, позволяющие делать невероятные снимки с уймой дополнительных возможностей. С современными девайсами можно забыть о ношении дополнительной оптики.

Отныне поклонникам фотосъёмки довольно легко сделать выбор среди разнообразных устройств, так как недавно были названы лучшие камерофоны с невероятным количеством мегапикселей. В данную подборку вошли смартфоны с тремя и более основными камерами, поэтому никакому «айфону» здесь не место, ведь даже самый навороченный флагман Apple на тыльной стороне имеет только двойную камеру. Открывает список девайс под названием Nokia 9 PureView с пятью основными камерами. Когда появились первые снимки данного смартфона, критики никак не могли поверить, что Nokia действительно сотворила столь инновационное устройство. Все пять камер имеют разрешение в 12 Мп, позволяя пользователю получать снимки невероятного качества даже в условиях плохой освещённости, а фронтальная камера обзавелась матрицей в 20 Мп для создания чётких портретных фотографий. Следующим камерофоном, сыскавшим любовь критиков, стал Xiaomi Mi 9 с тремя основными камерами на 48, 16 и 12 Мп соответственно. Разработка китайской компании порадует не только широкоугольным модулем камеры, но и суперширокоугольной матрицей вкупе с 2-кратным зумом.

Стоит отметить и флагман LG V40 ThinQ с тройной основной камерой на 16, 12 и 12 Мп, оборудованной трёхосевой системой оптической стабилизации и ультраширокоугольным объективом. Смартфон от LG также можно использовать в качестве видеокамеры, ведь он снимает ролики в разрешении 4К с частотой 60 кадров в секунду. Однако, королями в рейтинге монструозных камерофонов можно назвать лишь флагманские Samsung Galaxy S10+ и Huawei P30 Pro. Продукт Huawei имеет на борту целых 4 основные камеры, а его именитый соперник из Южной Кореи лишь 3. В то же время смартфон от Samsung может похвастаться двойной фронтальной камерой для создания качественного эффекта боке, в то время как P30 Pro имеет на лицевой стороне лишь одну матрицу на 32 Мп. Разрешение основных камер в S10+ составляет 16, 12 и 12 Мп, а фронтальные камеры представлены сенсорами на 10 и 8 Мп. Что касается P30 Pro, камеры на тыльной стороне смартфона имеют разрешение 40, 20 и 8 Мп, а четвёртый модуль представлен в виде TOF 3D-объектива для трёхмерного сканирования окружающих объектов.