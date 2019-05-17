Windows 10 может дважды устанавливать одинаковые обновления

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Ошибка затрагивает пользователей, скачавших обновление от 10 октября 2018 года.

Некоторые пользователи Windows 10 столкнулись с проблемами при скачивании последнего пакета KB4494441, предназначенного для накопительного обновления от октября 2018 года. Как сообщают пользователи сети Reddit, в истории обновления появляется копия уже установленного пакета доработок.

Стоит отметить, что сбоев в работе операционной системы это не вызывает, но «лишнее» обновление занимает пространство на жестком диске. После того, как упоминания об ошибке стали массовыми, Microsoft не сделала официального заявления, но опубликовала инструкцию по «правильному» обновлению системы.

Представители IT-гиганта сообщают, что установка обновления проходит в два этапа: установка первой части, перезагрузка, и установка второй части. Недоработка в Центре обновления удаляет запись об установке пакета после перезагрузки, потому его вторая часть воспринимается как копия.

Пользователей системы от Microsoft возмутило, что представители компании не разослали информацию об ошибке, «спрятав» ее на официальном портале Windows 10. Напомним, корпорация Microsoft в данной ОС может дважды устанавливать одинаковые обновления на последнюю сборку ОС от октября 2018 года.