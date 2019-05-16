Тотальная слежка: WhatsApp умышлено сливает данные спецслужбам?

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Приложение стало шпионским орудием для американского правительства. Установить слежку можно без участия пользователя.

Серьёзная уязвимость WhatsApp позволяет очень легко взломать мобильное устройство: хакеру достаточно позвонить пользователю с помощью мессенджера. Даже без ответа владельца злоумышленники устанавливают ПО на смартфон и получают полный доступ к устройству. Информация о звонке исчезает. «Заразить» гаджет можно и на базе Androin, и на IOS.

По словам Павла Дурова, пользователи приложения совершенно не защищены от слежки. Он также добавил, что уязвимости в коде могли возникнуть из-за требования правительства США.

Эксперты считают, что WhatsApp умышлено сливает данные американским спецслужбам. Новые виды ошибок в коде специально разрабатывают, чтобы скрыть факт использования личных данных пользователей. Злоумышленников больше всего интересовала информация о правозащитниках, потому что эти личности публично выражают своё недовольство правительством США. Специалисты говорят, что тотальная слежка для США является одним из приоритетных методов контроля.

Для справки, WhatsApp принадлежит компании Facebook, которую много раз «ловили» на сливе личной информации пользователей разным частным компаниям.

Представители WhatsApp заявили, что обновление для устранения уязвимости уже выпустили. Напомним, что это «вирусное» ПО разработали инженеры израильской фирмы NSO Group, которая уже много лет предоставляет шпионские системы правительствам.