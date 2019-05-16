Google научился переводить прямую речь

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Алгоритм Translototron позволяет распознавать речь и переводить ее в реальном времени – с сохранением интонации и пауз.

Некогда онлайн переводчик Google Translate совершил локальную революцию, позволив многим пользователям преодолеть языковой барьер. Но его недостатком была зависимость от текста, которая ограничивала использование сервиса. Позже переводчик «научился» распознавать устную речь. Алгоритм улавливал фразы на одном языке, транскрибировал их в текст, переводил, а после – генерировал фразы на другом языке. Это требовало времени, а ошибки при транскрибировании встречались часто.

Как стало известно, в Google обошли эти ступени, а новый переводчик IT-гиганта научился переводить прямую речь без дополнительных процедур. Алгоритм Translototron в реальном времени переводит прямую речь, сохраняя интонацию и паузы. Более того, новый сервис сможет сам отсеять слова, которые не потребуются при переводе.

Стоит отметить, что на данный момент Translototron находится на стадии тестирования. Как отмечается, алгоритм замедленно генерирует речь, а интонации не всегда передаются корректно. По мнению разработчиков, в будущем их алгоритм сможет стереть языковые барьеры в мире.