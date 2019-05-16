WhatsApp существует, чтобы следить за пользователями

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По мнению Павла Дурова, WhatsApp полностью контролируется правительством.

В своем блоге основатель социальной сети ВКонтакте и Telegram высказал отношение к мессенджеру WhatsApp. По его мнению, нынешнее руководство «продало конфиденциальность своих пользователей» властям. Он также утверждает, что в 2018 году создатели WhatsApp покинули проект именно из-за проблем с конфиденциальностью пользователей.

Дуров заявил, что новости об очередной обнаруженной уязвимости, найденной в коде WhatApp, его уже не удивляют. Он еще с самого запуска данного проекта утверждал, что заголовки о безопасности и абсолютной неприступности мессенджера – просто маркетинговый ход.

Весь материал, который пользователи пересылают друг другу через мессенджер WhatsApp, могут быть прочитаны даже на удалении от смартфона и без знания паролей. В своем интервью 2015 года Дуров рассказывал историю, как на допросе в полиции его знакомой предоставили распечатанную версию её переписки в мессенджере WhatsApp. Бизнесмен называет это «безумием» и не считает, что ситуация с тех пор изменилась.

«Не удивлен, что авторитарные и диктаторские режимы так любят WhatsApp. Он дает возможность шпионить за своими гражданами», - говорит Дуров в своем блоге.

В противовес опасному мессенджеру Дуров ставит свой проект – Telegram. По его словам, перед их командой стоит цель по предоставлению людям возможности свободно выражать свои мысли, не беспокоясь о своей безопасности.