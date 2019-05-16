Экран OnePlus 7 Pro назван одним из лучших в истории

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Компания DisplayMate Technologies провела тестирование нового флагмана и пришла к выводу, что дисплей новинки от OnePlus не уступает мировым брендам.

Для современного смартфона сегодня одним из ключевых факторов использования является наличие качественного и современного экрана. Вместе с выходом флагманов, любая компания старается продемонстрировать свои последние наработки по созданию дисплеев и их оптимизации.

Компания DisplayMate Technologies опубликовала отчет о тестировании экрана Fluid AMOLED с частотой 90 Гц от нового флагмана компании OnePlus. Масштабное исследование затрагивало все ключевые характеристики экрана. Таких критериев оценки было около тридцати, и практически по каждому из них смартфон получил наивысший рейтинг «отлично». У специалистов вызвал вопрос лишь один критерий, отвечающий за показатель отражения синего цвета при угле в 30 градусов. Его они оценили на «хорошо», что является средней оценкой. Эксперты также высоко оценили показатели качества изображения на новом OLED-дисплее и его интенсивности при низком и высоком освещении. По их словам, дисплей новинки OnePlus 7 Pro «обладает дисплеем мирового класса с самой лучшей калибровкой».

По итогу, компания поставила рейтинг А+ для нового флагмана от китайской компании OnePlus. Это является абсолютным максимумом, что позволяет данному телефону подняться в один ряд с известными брендами от Apple и Samsung и не уступает им.