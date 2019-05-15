«Умная» зарядка уничтожает смартфоны - тест на примере Meizu 16 th

Вчера, 16:10

«Умная» зарядка в современных смартфонах – самый большой обман пользователей. При её использовании смартфон станет «кирпичом» или же может взорваться.

Основным «подопытным» в тесте оказался Meizu 16 th, который мы не пожалели и решили проверить, насколько же гаджет будет «умным» и сможет ограничивать ток во время зарядки. На его примере получен результат – «кирпич», и смартфон больше не заряжается. Почему это произошло? Оказалось всё довольно просто – производитель заявляет, что хоть в комплекте с Meizu 16 th идёт зарядное устройство на 18 Вт, но его можно заряжать и более мощными адаптерами, потому что система Quick Charge 3.0 сама за доли секунды определяет технические характеристики адаптера и ограничивает мощность. По факту же это не так. Для эксперимента мы взяли блок питания от ноутбука Xiaomi Mi Notebook Pro. Там тоже используется Type-C, как и в Meizu.

Перед тестом мы ещё раз поинтересовались у представителей компании, можно ли так заряжать гаджет, на что снова получили положительный ответ. Отметим, что у блока питания ноутбука мощность составляет 65 Вт, а у смартфона – 18 Вт. Сила тока – 3 А против 2 А у китайского смартфона. Достаточно было несколько раз зарядить Meizu 16 th, после чего микроконтроллер сгорел. В результате смартфон перестал заряжаться, а в сервисном центре на это ответили следующее: «Необходимо использовать блок питания, который имеется в комплекте поставщика, в иных случаях гарантийное обслуживание не является возможным». Таким образом, «умная» зарядка ряда производителей оказалась очень даже глупой, и не способной уменьшать пропускной ток, из-за чего уничтожает смартфон и может даже взорваться из-за высоких мощностей. А ремонт теперь обойдётся в 2500-4000 рублей.