На шаг впереди: Apple сообщила о 3 «изюминках» iOS 14

Вчера, 16:26

Компания еще не выпустила iOS 13, а разработки iOS 14 уже начались.

Представители Apple подтвердили информацию о разработке новой мобильной системы для iPhone и iPad — iOS 14. Операционная платформа получила кодовое название Azul.

Корпорация сообщила, что ее разработчики всегда находятся на шаг впереди. Для создания новой системы они используют все возможности 5G-сетей: ускорят пропускную способность и нормализуют энергопотребление.

Эксперты сообщили, что в iOS 14 усовершенствуют дополненную реальность: новые модели оснастят уникальными 3D-камерами и приложениями для них. В комплекте также будет собственная AR-гарнитура.

Продолжение... «Умная» зарядка уничтожает смартфоны - тест на примере Meizu 16 th «Умная» зарядка в современных смартфонах – самый большой обман пользователей. При её использовании смартфон станет «кирпичом» или же может взорваться. Заслуженное 3 место в рейтинге главных фишек iOS 14 занимает увеличение производительности iPhone и iPad.

Об остальных «изюминках» новой системы компания пока не предоставила информацию. Инсайдеры утверждают, что смартфон на платформе iOS 14 станет революционным. Ранее сообщалось, что iOS 13 будет представлен 3 июня 2019 года. Премьера iOS 14 состоится в 2020 году.