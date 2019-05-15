Эксперты назвали лучшие беспроводные наушники по доступной цене

Вчера, 16:42

По словам разработчиков, Harper HB-510 не способны разочаровать. Эусперты же уверены, что они могут стать отличной заменой AirPods.

В 21 веке люди крайне требовательно относятся к цене и качеству продукции, особенно если речь идёт о технике. Эксперты решили проанализировать рынок популярных Bluetooth-наушников и назвали лучшие беспроводные наушники по доступной цене. Речь идёт о Harper HB-510, стоимость которых не превышает 3500 рублей.

Важно отметить, что при покупке Harper HB-510, производитель позаботился и вложил в упаковку русскоязычную инструкцию. По словам экспертов, её стоит обязательно изучить, поскольку наушники могут работать в одном из трёх режимов: как моногарнитура; как парные моноизлучатели, для прослушивания музыки вдвоём и в стерео.

Потерять Harper HB-510 просто невозможно. Сами наушники фиксируются магнитами, а зарядный чехол имеет отверстие для шнурка. Регулировка громкости происходит исключительно на телефоне или плеере. Через Harper HB-510 возможно останавливать и возобновлять музыку, а также отвечать на звонки. Если говорить о приятных мелочах в HB-510, то эксперты отметили: бархатистую поверхность футляра, которая защищает наушники от потёртостей и сменные фиксирующие «рожки».