Роскомнадзор был заподозрен во взломе смартфонов Россиян для блокировки Telegram

Вчера, 11:13

По заявлению от авторов одного Telegram-канала Роскомнадзор взламывает компьютеры и смартфоны россиян в попытках заблокировать мессенджер.

Роскомнадзор раз за разом предпринимает тщетные попытки по блокировке Telegram, которые и по сей день не увенчались успехом. Авторы Telegram- канала «IT уголовные дела СОРМ россиюшка» заподозрили государственную структуру во взламывании гаджетов жителей России с целью блокировки прокси-серверов, так надоевшего им мессенджера. Прокси-сервера обеспечивают непосредственный доступ к Telegram.

Журналистами было проведено расследование с использованием старых, уже когда-то заблокированных небезызвестным РК, прокси-доменов. Один из доменов послужил площадкой для запуска прокси-сервера, с которого в дальнейшем отслеживались поступающие непосредственно перед блокировкой на него запросы.

После этого небольшого эксперимента выяснилось, что большая часть публичных прокси были взломаны с разного рода устройств.

Попытки Роскомнадзора в блокировке Telegram длятся уже примерно год, так как, по их мнению, мессенджер технически не может передавать ключи шифрования от переписки пользователей так нуждающимся в этом представителям российских спецслужб.

Жертвами РКН пали уже многие сайты и пострадали почти 20 млн IP-адресов, среди которых были Google, Amazon, Aliexpress, Battle.netи многие другие не менее известные хостинг-провайдеры. Таким образом пострадали все, кроме самого Telegram.