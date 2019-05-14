Lenovo представила ноутбук со складным «экраном-книжкой»

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Гибкий экран ThinkPad X1 может работать в режиме большого планшета или ноутбука.

Пока остальные производители только начинают разработку гибких экранов для ноутбуков, представители Lenovo анонсировали прототип первого ноутбука со складным «экраном-книжкой». Модель, принадлежащая к семейству ThinkPad X1, еще не обзавелась собственным именем, но часть ее характеристик уже известна.

Гибкий OLED экран имеет разрешение 1920x1440 с разрешением сторон 4х3. За его разработку отвечает LG. Устройство позиционируются как полноценный ноутбук на Intel с Windows на борту. В комплекте с ним будет идти цифровая ручка для работы с экраном, который можно использовать как большой планшет, так и ноутбук с цифровой клавиатурой.

Устройство весом в 1 кг по удобству аналогично книге в толстом переплёте. Точных характеристик и даты выхода на рынок не озвучено, но первые подробности стоит ожидать в 2020 году. Учитывая стоимость на смартфоны с гнущимися дисплеями, стоимость аппарата будет внушительной.