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Симулятор позволяет вырастить 16 поколений питомцев и связан со смартфоном.

Японская компания Bandai собирается выпустить на рынок усовершенствованную версию своей популярной в былом игрушки тамагочи. Назвали новинку Tamagotchi On. Появившиеся на рынке в 96 году карманные игрушки тамагочи быстро сыскали славу и разошлись по миру в количестве 87 млн экземпляров.

Новая версия претерпела незначительные отличия. Игрушка оснащенная цветным 2,5-дюймовым дисплеем сопрягается со смартфоном по Bluetooth и инфракрасному датчику. Компания отдала дань классике - по размерам и форм-фактору тамагочи не сильно отличается от предшественника.

Игрушка позволяет завести карманного питомца, наблюдать и ухаживать за ним. Животное необходимо развлекать и следить за тем, чтобы он не погиб. Нововведения позволят хранить до 16 поколений виртуальных зверей, которые смогут жениться, путешествовать и рожать новых питомцев. При скачивании специального приложения на смартфон откроется ряд дополнительных функций.

Легендарный тамагочи снова появится в продаже в июле 2019 и будет стоить $60.