Авиаконструкторы представили план постройки самого быстрого воздушного аппарата в мире

Сегодня, 22:55

Он сократит время полёта от Нью-Йорка до Парижа с семи до полутора часов.

Новая аэрокосмическая компания Hermeus вступила в гонку по сверхзвуковым коммерческим авиаперевозкам. Сотрудники организации представили план постройки самого быстрого воздушного аппарата в мире, который должны реализовать в течение восьми-десяти лет. Авиаконструкторы продемонстрировали двигатель и первоначальные технологические разработки, необходимые для воплощения сверхзвукового самолёта в реальность. Hermeus объявила о планах осуществления амбициозного проекта через три года после раскрытия намерений компании Boom Supersonic. Этот производитель тоже хочет выпустить сверхзвуковой самолёт для коммерческого использования.

По состоянию на январь 2019 года Boom Supersonic потратила на проект более 140 млн долларов США. Она разрабатывает авиалайнер Overture. Hermeus собирается выпустить более быстрый летательный аппарат, чем соперники. Инженеры используют при строительстве скоростного самолёта титан и двигатель с комбинированным циклом на базе турбины. Основатели проекта – это выходцы из знаменитых компаний Space X, Blue Origin, Generation Orbit. С такими специалистами Hermeus должна достичь всех поставленных целей.

Сейчас главная проблема – это нехватка финансирования проекта. Руководители привлекают деньги венчурных фондов и ищут бизнесменов, готовых инвестировать в рискованные программы. Создание сверхзвуковых самолётов требует больших капиталовложений, а когда окупятся затраты неизвестно.