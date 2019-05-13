Детей превратят в киборгов? В «Артеке» протестируют гибридный интеллект

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В рамках проекта реализуют схему человек + машина, благодаря чему считают данные с мозга.

Организация «Нейронет» разработала программу Digital Angel. Она представляет собой гибридный интеллект, сочетающий в себе компьютер и человека. Протестируют проект в детском лагере «Артек» 5-7 июня этого года. Основная цель создания гибридного интеллекта – повышение качества обучения. Digital Angel представляет собой браслет и головной обруч с датчиками. Сенсоры фиксируют изменения мозговой активности подопытных во время выполнения различных заданий. На основе полученных данных «умная» машина даёт рекомендации воспитателям, как лучше донести ту или иную информацию до молодёжи, чтобы она её лучше восприняла.

Разработчики красиво расписывают плод своих трудов. Они обещают, что проект повысит производительность на 45%, уменьшит стресс на 13% во время процесса обучения. Действительно ли гибридный интеллект так хорош или инженеры же превратят детей в киборгов ради своих амбиций станет известно уже этим летом.

С помощью обруча, который надевается на предплечье, учёные считают сигналы с мозга отдыхающих в «Артеке» благодаря электродам. Полученные данные проанализируют с помощью нейронных сетей. Гибридный интеллект позволит отток сотрудников из компаний, поскольку датчики объяснят руководителям, как можно повлиять на мнение подчинённых. Качество разработки проверят на десяти подростках. Машина вынесет вердикт относительно квалификации педагогического состава.