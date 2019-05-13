Пытается обойти конкурентов: Xiaomi обрушила цены на флагманы Mi 9 SE 2 и Mi 8

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Mi 8 является одним из лучших смартфонов 2018 года. Цены равны 300 и 308 долларов. Оснащены 128-ГБ оперативной памяти.

Китайская компания Xiaomi обрушила цены на флагманы Mi 9 SE 2 и Mi 8, которые были представлены только в прошлом году. Об этом заявил официальных представитель корпорации.

Эксперты предполагают, что это связано с низким спросом на устройства. Цены Mi 9 SE 2 и Mi 8 теперь равняются 308 и 300 долларов соответственно. Теперь у покупателей появится возможность выбрать между Mi 9 SE 2 и Mi 8.

Стоит напомнить, что удешевлённая модель является облегчённой версией Mi 8 — одного из лучших смартфонов за 2018 год. Устройства оснащены 6 и 128 гигабайтами встроенной и оперативной памяти.

Кстати говоря, компания славится именно недорогими гаджетами, которые по мощности ничем не уступают устройствам других компаний. Эксперты полагают, что Xiaomi пытается обойти конкурентов при помощи неравной борьбы, поскольку покупатели будут предпочитать более доступный товар того же уровня качества.