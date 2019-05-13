Приложение для бизнесменов: Microsoft Office 365 стал очень популярным среди деловых людей - аналитики

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Microsoft Office 365 популярнее Spotify и Amazon. Количество пользователей составляет 214 млн человек.

Как отмечают аналитики, число людей, которые используют Microsoft Office 365, равняется 214 миллионам человек по всему миру. И хотя данная цифра достаточно велика, этот показатель ниже, чем в целом у операционной системы Windows 10. Microsoft Office 365 более популярна, чем Spotify (107 миллионов) и Amazon (101 миллион)..

Интересным является то, что это приложение для бизнесменов, чаще пользуются предприниматели, количество индивидуальных пользователей не больше 34,2 млн человек. Можно сказать о том, что приложение было разработано для деловых людей - Microsoft Office 365 стал очень популярным среди них.

Здесь существует один плюс, поскольку каждый человек, помимо профессиональной деятельности, имеет частную жизнь. Если бизнесмены используют Microsoft Office 365 при работе, где нужны точность и удобство, то скорее в свободное время также используют Microsoft Office 365.

Также было отмечено, что решение изменить технологию распространения пакета с полной покупки на подписку оказалось верным – число пользователей вновь увеличилось.