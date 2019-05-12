Приложение для слежки от Google «тормозит» флагманские смартфоны Pixel 3

Сегодня, 22:57

Программа Digital Wellbeing не только контролирует время использования гаджета, но и плохо сказывается на его производительности.

Приложение для слежки от Google раскритиковали эксперты и рядовые юзеры. ПО IT-гиганта в переводе на русский означает «цифровое благополучие», только вот название не отражает сути программы. Google Digital Wellbeing – это приложение, предназначенное для наблюдения за тем, сколько времени пользователь проводит со смартфоном. Оно препятствует развитию зависимости от гаджетов и интернета. Стоит отметить, юзеры обнаружили и отрицательные последствия его применения. Оказывается, приложение для слежки от Google, значительно «тормозит» флагманские смартфоны Pixel 3. По крайней мере на это жалуются владельцы аппаратов.

Из-за приложения замедляется работа Pixel 3. Разработчики говорят, что Digital Wellbeing не должно влиять на производительность смартфонов. Программа работает в фоновом режиме и фиксирует время, проведённое человеком в определенном приложении. Есть возможность установить таймер и отключить гаджет, если владелец устройства засиделся за ним слишком долго.

Необычные последствия применения Digital Wellbeing настораживают многих юзеров. Замедление Pixel 3 не нравится никому и некоторые решили отключить приложение. К счастью, сделать это достаточно просто. Для этого следует зайти в настройки смартфона, выбрать пункт «Цифровое благополучие» и в правом верхнем углу найти значок. Нажав на него, можно отключить приложение. После этого требуется подтвердить решение, убрав галочку с параметра «Доступ к использованию».

Digital Wellbeing считалось главной новой функцией ОС Android 9 Pie. Приложение дебютировало на телефонах Pixel. Сейчас стоит большой вопрос, стоит ли его использовать, если оно делает гаджет медленным. Каждый юзер самостоятельно расставит приоритеты и сделает свой выбор.