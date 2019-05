В МТС назвали ТОП-8 смартфонов до 30 тысяч рублей

Сегодня, 18:30

За весьма скромную сумму производители предлагают хорошие устройства с большими дисплеями, «интеллектуальными» камерами, отличными техническими характеристиками.

Приобрести передовые модели за 30 тысяч рублей не получится, а вот вполне надёжные аппараты, практически не уступающие флагманам, несомненно можно. В МТС назвали ТОП-8 бюджетных смартфонов с замечательным сочетанием цена-качество. На первом месте расположился Nokia 7 Plus. Отличительной чертой гаджета называют его качественный корпус из алюминиевого сплава серии 6000. Покрытие надёжно защищает устройство от царапин. Nokia 7 Plus получил экран размером 6 дюймов с прочным стеклом. Телефон функционирует на ОС Android. Его оснастили процессором Snapdragon 660, ОЗУ объемом 4 ГБ, аккумулятором на 3800 мАч, камерами с датчиками на 12 и 13 МП, а также фронтальной камерой на 16 МП. С помощью Nokia 7 Plus можно делать великолепные снимки. Смартфон продают в фирменных магазинах за 19,9 тысяч рублей.

Следующим в списке МТС идёт Honor 8X Max. Смартфон обладает колоссальным дисплеем размером 7,12 дюйма. Гаджет оснастили питающей батареей на 5000 мАч с поддержкой функции быстрой зарядки. В течение 120 минут он наберёт энергии, которой хватит на 48 часов работы в удалённом режиме. Honor 8X Max произвели с чипсетом Snapdragon 660, ОЗУ емкостью 4 ГБ, двойной камерой на 16 и 2 МП. Настроить их, чтобы делать качественные фото поможет ИИ. Приобрести аппарат можно за 21490 рублей.

В список попал Huawei P30 Light. Выделяет среди конкурентов смартфон экран размером 6,15 дюймов, занимающий практически всю переднюю панель. Процессор Kirin 710, которым осна стили Huawei P30 Light, имеет высокую работоспособность и производит всё операции с завидной скоростью. Как и соперники, аппарат получил 4 ГБ ОЗУ. Внутреннее хранилище Huawei P30 Light можно увеличить с 128 до 512 ГБ за счёт micro-SD. Его цена составляет 21990 рублей.

Помимо названных смартфонов в ТОП-8 очутились Honor 8, Samsung Galaxy A50, A9, Huawei Nova, и iPhone 6s Plus. Эти смартфоны дороже перечисленных, но всё равно стоят до 30 тысяч рублей. Рейтинг МТС показывает, что не обязательно гнаться за флагманами, дабы получить надёжный качественный смартфон с хорошими техническими характеристиками. По статистике, большинство юзеров не используют «продвинутые» функции передовых гаджетов, следовательно, зря переплачивают.