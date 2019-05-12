Напечатать дом за сутки: 3D-принтеры оставят без заказов не только заводы, но и строителей

Сегодня, 22:04

Развитые технологии вытеснят людей из многих сфер деятельности, начиная медициной и заканчивая ракетной отраслью.

Учёные предрекают большое будущее 3D-принтерам, которые сильно улучшились за последние 15 лет. В недалёком грядущем подобные станки сделают революцию и оставят без заказов не только заводы, но и строителей. 3D-принтеры очень эффективны и способны заменить целые промышленные предприятия. Самыми перспективными считаются станки, работающие по методу лазерного плавления порошка. Послойный способ можно использовать при возведении зданий. Инженеры говорят, что 3D-принтеры позволяют напечатать дом за сутки. При этом множество работников сферы создания зданий высвободятся.

Известна эффективность 3D-принтеров в промышленной области. Компании имеют большие виды на данную технологию в отрасли изготовления ракетных двигателей и медицинского оборудования. Уже сейчас при производстве деталей используются компьютеры, самостоятельно просчитывающие размеры изделия и не требующие вмешательства людей. В скором времени без работы останутся операторы станков с ЧПУ. Машины всё начнут делать самостоятельно с большой точностью и производительностью.

Инженеры даже научились обходить «острые углы». Существуют материалы, которые невозможно напечатать. Например, высокопрочный полимер, так как вязкость его расплава очень высока. Инженеры предлагают делать маски на основе стандартных материалов, а затем распечатывать их. Суть в том, что скоро с помощью 3D-принтеров станут делать всё, что душа пожелает, а люди останутся без работы.