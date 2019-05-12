Android 10 светит не всем – Названы смартфоны от Samsung и Huawei, которые смогут обновиться

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Если Samsung позволит обновиться свыше десяти смартфонов, то Huawei всего лишь восемь.

Недавно состоялась официальная презентация Android 10. После которой, через пару дней были названы смартфоны от ведущих брендов Samsung и Huawei, которые смогут гарантированно обновиться до последней версии операционной системы. Оказывается, что Android 10 светит далеко не всем, так китайская компания Huawei назвала лишь восемь флагманских смартфонов.

В список вошли: Huawei Mate 20, Huawei Mate 20 Pro, Huawei Mate 20X, Huawei Mate 20 RS Porsche Design, Huawei P30, Huawei P30 Pro, HONOR V20 (View 20), HONOR Magic 2. По словам разработчиков, это лишь первая волна, которая 100-процентно получит обновление. В дальнейшем компания планирует расширить список поддерживаемых моделей, что позволит оставаться в списке лидеров на рынке.

В свою очередь, компания Samsung не предоставила достоверных данных и список является лишь приблизительным, а занчит в дальнейшем может отличаться от реальности. Таким образом, Android Q могут получить владельцы: Galaxy Fold, Galaxy S10e/S10/S10+, Galaxy S9/S9+, Galaxy Note 9, Galaxy A9 (2018), Galaxy A7 (2018), Galaxy A6 (2018)/A6+ (2018), Galaxy A80 (A70, A50, A40, A30, A20, A20e, A10), Galaxy J6/J6+, Galaxy J8/J8+, Galaxy M10, Galaxy M20 (M30).