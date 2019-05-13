Развод 5-го поколения: В Сети прогнозируют провал смартфонов 5G из-за отсутствия сетей

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В гонке по выпуску мобильных устройств с модемом 5G победителей может и не быть из-за качества покрытия.

Гонка по производству смартфонов 5G набирает обороты. Так Huawei объявила о выпуске в этом году уже второго бюджетного смартфона с 5G. Предположительно, это будет старшая версия модели Mate 30 Pro. Пока неизвестно, сколько будет стоить новинка, но ожидается, что цена будет в пределах 400 долларов.

Вопреки ожиданию маркетологов, пользователи не спешат ликовать по поводу доступности бюджетных устройств с модемами 5-го поколения. В Сети считают, что это развод на деньги и не более, поэтому прогнозируют провал смартфонов 5G из-за отсутствия сетей.

Согласно программе развития цифровой экономики в РФ, новое оборудование для сетей 5G появится только к 2022 году и только на территории 5 городов-миллиоников. Еще 15 крупнейших городов получат соответствующее обновление инфраструктуры к 2024 году. Возникает вопрос: имеет ли смысл покупать даже бюджетный смартфон с 5G, учитывая темпы установки нового оборудования.