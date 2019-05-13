Сегодня, 07:00

В резюме бывшего сотрудника Rockstar обнаружили пункт о работе над PC-версией игрового бестселлера.

Когда Red Dead Redemption 2 вышла на консолях, многие приверженцы игр на ПК задумались о покупке PlayStation. Но уже в 2016 году появилась надежда: из резюме программиста Rockstar Physics узнали о разработке портированной версии игры.

Прошлая утечка оказалась не случайной – уже второй сотрудник игровой компании указывает на создание новой версии игрового вестерна. Что примечательно, сотрудник ушел их компании за два года до релиза RDR 2 на консолях. Это говорит о том, что изначально игра должна была стать мультиплатформенной.

Стоит отметить, что игровое сообщество не сомневалось в лояльности Rockstar Games к приверженцам компьютеров. Так, прошлые версии Grand Theft Auto дебютировали на консолях, но, спустя время, приходили на ПК, обрастая улучшениями и дополнениями.

Напомним, RDR 2 вышла в конце прошлого года, став самым ярким игровым событием – на данный момент игра принесла разработчиков $725 миллионов. Если Red Dead Redemption 2 выйдет на ПК, то доходы Rockstar многократно вырастут.