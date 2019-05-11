Это фиаско, Samsung: Компания раздаёт смартфоны, словно в чёрную пятницу

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Скидки более 35% на гаджеты. Huawei дышит в спину корпорации.

По словам аналитиков, для компании Samsung настали тяжёлые времена. В последнее время новые гаджеты корпорации имеют слишком много недоработок: устройства взрываются, ломаются, сгорают.

Samsung теряет свой авторитет на мировом рынке. По последним данным, смартфоны Huawei — лидеры по продажам, официально обогнав устройства Apple.

Руководство корейской компании заявило, что выпуск первого гибкого смартфона Galaxy Fold отменяется из-за низкой надёжности конструкции. Представители признали свои технологические ошибки при создании гаджета.

Востребованность в устройствах Samsung падает. Эксперты отмечают, что компания раздаёт смартфоны с большими скидками. Samsung Galaxy S8 можно найти по сниженной ценой на 34% в интернет-магазине AliExpress, а на Galaxy S6 — скидка 37%. Пользователи устройств заметили, что распродажи происходят, словно в чёрную пятницу.

Специалисты заявили, что качество гаджетов Samsung падает. Подобная ситуация — это фиаско для такой крупной корпорации.