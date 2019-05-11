Баланс во всём – Ноутбук ASUS ZenBook Classic имеет 5 решающих козырей

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Линейка ультрабуков и ноутбуков ZenBook продолжает радовать пользователей, не уступая по качеству Apple.

Благодаря упорству разработчиков тайваньской компании ASUS, ноутбук ZenBook имеет 5 решающих козырей перед другими брендами. Уже более двух лет ультрабуки и ноутбуки ZenBook могут смело конкурировать с MacBook Air. По словам самой компании, покупая модель серии Classic, пользователь обретает баланс во всём. От мощности и автономности, до продуманного дизайна.

Первый козырь новинки заключается в Full HD дисплее с ультратонкими рамками NanoEdge. Сам экран занимает до 95% площади верхней крышки. Кроме того, ультрабук ASUS имеет 178-градусный угол обзора и топовые параметры IPS-матрицы дополняются фирменными технологиями. Это позволяет дисплею легко подстраивается под разные типы контента.

Второй – это комфорт и автономность в одном устройстве. Максимальная толщина корпуса ZenBook — 15,9 мм, а его масса не превышает 1 кг. Говоря об автономности стоит отметить возможность от 13 до 17-часовой беспрерывной работы при обычной офисной загрузке.

Третий – лэптоп можно использовать как для работы в офисе, так и на дома. ZenBook оснащён шарнирным механизмом ErgoLift, который при открытии крышки ставит клавиатуру под небольшим углом. Разработчики уверено, что так в разы комфортнее печатать, тем более появляется дополнительная возможность охлаждения.

Четвёртый козырем является проверенная надёжность и мощность устройства. Серия ZenBook была сертифицирована по американскому военному стандарту, что не ставит под сомнение её сверхнадёжность. И пятый козырь – это разнообразие размеров диагонали. В линейке есть модели с 13, 14 и 15 дюймовыми экранами. Для каждой модели характерна своя начинка, отвечающая требованиям любого пользователя.