Intel выпустит свой первый 10-нм процессор уже в этом году

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Представители компании озвучили свой план развития на ближайшие пять лет. В 2021 году должны появиться 7-нм процессоры Intel.

Компания Intel на протяжении многих лет занимает лидирующие позиции в производстве процессоров и прочих компьютерных узлов. Несколько дней назад состоялась крупная конференция, на которой представители IT-гиганта озвучили дорожную карту развития до 2023 года. Основной целью Intel остаётся переход на производство 7-нм процессоров.

Согласно планам, компания в этом году выпустит свой первый процессор, размером 10 нанометров. В руководстве сообщили, что 10-нм процессоры Ice Lake будут поставлены клиентам уже в первый месяц лета. Они предназначены для ноутбуков. Следующим процессором Intel станет Tiger Lake. Ещё более мощный чип, позволяющий добиться повышения производительности в графическом секторе. Его выход ожидается в 2020 году. Так как компания Apple объявила о скором прекращении сотрудничества с Intel, MacBook может не получить Tiger Lake. В 2021 году концерн обещает выпустить свои первые 7-нм процессоры. Это может стать прорывом в производстве будущих ноутбуков.