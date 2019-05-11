Эксперимент над человечеством: 5G может спровоцировать появление раковых клеток

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Внедрение 5G является самой глупой идеей в истории человечества, считают учёные.

Американские специалисты ожидают 5G-бум в 2020 году. Великобритания уже в мае 2019 планирует запустить эту сеть по всей стране. Однако не все готовы принять технологическое нововведение в повседневную жизнь.

Американский активист Роберт Фирстенберг готовит публичную «стоп-программу» против системы 5G. Писатель также создал петицию, которая доказывает, что «новое излучение» опасно для человека и окружающей среды.

Сторонники этой мысли считают, что действие радиочастот новой сети может спровоцировать появление раковых клеток. Разработка 5G — эксперимент над человечеством.

По словам Фирстенберга, внедрение 5G повысит электромагнитное загрязнение окружающей среды. Профессор биологии Мартин Полл заявил, что разработка 5G является самой глупой идеей за всю историю существования планеты: антенны 5G не проходят биологические испытания.

Однако большая часть ученых считают, что сигналы 5G не имеют вредного излучения. Запуск новой технологии станет революционным моментом в истории Интернета.