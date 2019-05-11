Pixel 3 и 3 XL упадут в цене: Новые смартфоны от Google обрушат цены флагманов

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Новые смартфоны Google вызвали «жаркие» споры в Сети из-за пластикового корпуса и небольшого объёма памяти.

Несколько дней назад компания Google презентовала публике свои новые смартфоны Pixel 3a и 3a XL. Приобрести их можно будет на американском рынке за $399 (26 тысяч рублей) и $479 (32 тысячи рублей) соответственно. Некоторые эксперты считают, что новые бюджетные смартфоны Google обрушат цены флагманов Pixel 3 и 3 XL.

В Сети появились первые мнения пользователей и техноблогеров о смартфонах Google Pixel 3a и 3a XL. Любители эстетики считают, что использовать пластиковый корпус в данной ценовой категории сейчас уже неактуально. Кроме того, в устройствах не предусмотрены слоты для карты памяти, а встроенная память всего 64 ГБ. Так же к минусам пользователи отнесли отсутствие фронтальных стереодинамиков и беспроводной зарядки. Кто-то отметил, что цена слишком высока для гаджета с процессором Snapdragon 670. Техноблогеры наоборот отнесли Google Pixel 3a и 3a XL к успешным моделям, прежде всего из-за камеры, которую считают одной из лучших. Также данные смартфоны отлично прошли тест на ремонтопригодность. Все узлы легко меняются при необходимости. «На вкус и цвет…», - такой комментарий можно считать самым справедливым. Кстати, в октябре планируется выход следующей линейки смартфонов Google - Pixel 4. Из-за этого, по мнению экспертов, нынешние флагманы упадут в цене.