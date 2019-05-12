Миллионы компьютеров под угрозой: Хакеры из КНДР изобрели новый опасный компьютерный вирус

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Вредоносный код способен следить за интернет-трафиком заражённого компьютера, перехватывая важнейшие данные. Бизнесменам следует усилить меры безопасности в работе с Сетью и воздержаться от установки подозрительных файлов.

Представители ФБР и Министерства внутренней безопасности США тщательно следят за деятельностью корейских программистов из группировки HIDDEN COBRA, из-за которых уже не раз миллионы компьютеров по всему миру оказывались под угрозой взлома. Недавно специалисты из данных ведомств сообщили, что хакеры из КНДР изобрели новый опасный компьютерный вирус, получивший название ELECTRICFISH (электрическая рыба). Суть нового вредоносного кода заключается в том, что с помощью командной строки он втайне получает все необходимые разрешения и настройки для перехвата сетевого трафика, а также его последующей передачи на удалённый компьютер. Тем самым хакеры не только видят всё, что делает владелец заражённого компьютера в Сети, но и получают доступ ко многим авторизационным данным. Эксперты в области сетевой безопасности считают, что в первую очередь данный код опасен для владельцев бизнеса с корпоративной сетью из множества ПК, ведь в такой системе даже удалённый доступ к принтерам может стать лазейкой для попадания вируса на электронные устройства.

Американские программисты выявили, что новый вирус распространяется на исполняемых 32-битных файлах для ОС Windows, поэтому для предотвращения попадания вредоноса на целевой ПК необходимо тщательно проверять источники скачиваемых приложений перед установкой. Специалисты подтвердили, что все действия зловред производит скрытно, поэтому при попадании в операционную систему ПК его обнаружение становится крайне маловероятным. Эксперты советуют не открывать электронные письма сомнительного содержания и устанавливать все актуальные обновления ОС без задержек, как и новые базы данных для антивирусных программ.