Samsung обрушила цены на Galaxy S10

Сегодня, 04:20

На данный момент цена флагмана упала на 20 000 рублей.

Традиционно Samsung через пару месяцев после релиза нового смартфона, цена которого была превышала 100 000 рублей, довольно сильно обрушила цены. Непосредственно с момента поступления в продажу (середина марта) цена на самую топовую версию Samsung Galaxy S10+ упала приблизительно на 55 000 рублей. Разница ошеломительная, однако спрос на данный смартфон был пиковым именно с момента начала продаж.

Стоит отметить, что снижение цены происходило в несколько этапов. Старт продаж представил максимально высокие цены, далее долгое время цены держались на уровне 80 000, если говорить о Galaxy S10+, теперь, видимо стадия «оттепели», цена обрушилась на более чем на 20 000 рублей и сейчас стоимость варьируется от 52 000 до 60 000 за топовый гаджет.

Вероятно, данный смартфон в ближайшие месяцы также будет снижать цены, так что возможно терпеливым покупателям через пару месяцев смартфон достанется по максимально выгодной цене.

Отметим, что недавно Samsung презентовал 64-мегапиксельный сенсор для камеры ISOCELL Bright GW1, который способен совмещать 4 пикселя в один, благодаря технологии Tetracell. Это позволит создавать более качественные снимки при низкой освещенности. Также новый датчик будет иметь возможность снимать FullHD-видео, развивающий скорость 480 fps, благодаря встроенной системе быстрого автофокуса Super PD.