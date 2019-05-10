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Жить на «Ролтоне», но с раритетным гаджетом сможет тот, кому удастся отложить 1,3 млн рублей.

Конкуренция на рынке продаж современной электроники бьёт всё больше рекордов. Корпорация Apple ежегодно отчитывается за рекордные продажи, но в 2019 году, вероятно, компания терпит поражение, оставаясь на мили. Но, верным способом исправить ситуацию может стать продажа гаджетов. «Фишкой» должно стать использование на рынках, таких как eBay, гаджетов из категории б/у. Естественно, завуалированно назвать уже использованный Apple iPod и назвать его раритетным очень легко, ведь в таком случае его цена достигает рекордов - 1,3 млн рублей. Именно, оригинальный Apple iPod продают на eBay за 30 российских зарплат. Когда Apple выпустила свой первый iPod в 2001 году, фанаты были шокированы ценой в 399 долларов. А вот теперь iPod первого поколения, который запечатан на заводе и все еще находится в закрытой оригинальной коробке.

Продавец, названный «bestgadgets», готов продать iPod с привлекательной запрашиваемой ценой в 19 995 долларов. Для сравнения, это в 50 раз превышает первоначальную цену iPod.

В своем описании «bestgadgets» пишет: «Я давний коллекционер устройств Apple, и этот 5-гигабайтный iPod находился в моем личном владении в течение почти двух десятилетий, хранился при прохладной температуре и вдали от солнечного света. Я гарантирую, что он был полностью неиспользованным и не тронут в оригинальной упаковке, вместе с наушниками, аксессуарами для зарядки и руководствами». Хотя есть опасение, что «зашкварный» ценник отпугнет многих потребителей, похоже, что это не так. Этим аукционом уже интересуются коллекционеры.