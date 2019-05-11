«Люблю и ненавижу»: Известный блогер назвал 5 главных «плюшек» Huawei P30 Prо

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Российский технокритик заявил, что этот смартфон — наиболее совершенный гаджет на современном рынке.

Известный российский блогер с YouTube-канала Wylsacom проанализировал особенности Huawei P30 Pro и назвал 5 главных «плюшек» смартфона. По его словам, рейтинг выглядит следующим образом:

1. Смартфон обладает ярким дизайном, особенно в цвете «Аврора». Безрамочный дисплей с градиентным оформлением задней панели добавляют солидности устройству.

2. Динамик Huawei P30 Prо «спрятан» под дисплеем. Это интересный технологический ход, однако в шумных помещениях возникают проблемы со звуковым восприятием: приходится ухом «тереть» экран в поиске источника голоса.

3. Оптический сканер под экраном работает молниеносно, даже превосходит ультразвуковой сканер Samsung Galaxy S10.

4. Пятикратный оптический зум. Разработчикам удалось реализовать эту технологию в достаточно тонком корпусе. Фотографии во время увеличенной съёмки имеют отличное качество.

5. Комплектный блок питания, мощность которого — 40 Вт. Смартфон способен «переваривать» такой заряд: за 30 минут гаджет заряжается на 70%.

«Люблю и ненавижу. Люблю, потому что технологически — это самый совершенный смартфон на современном рынке. Ненавижу, потому что Huawei продолжает допускать ошибки китайских брендов. Смартфоны крутые технически, но с софтовой частью нужно что-то делать», - поделился своим мнением блогер на YouTube-канала.