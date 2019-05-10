Обновление для Android 9 Pie: Google изменил функцию «беспроводной зарядки» в Pixel Stand

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Корпорация добавила функцию Sunrise и режим слайд-шоу в «Google Фото». Pixel Stand стоит 79 долларов, но обновление пока доступно не всем.

В Сети появились сведения о том, что устройства Google в очередной раз претерпевают изменения. На этот раз корпорация решила выпустить обновление для Android 9 Pie.

Если вникнуть в работу Google, то можно увидеть, что он изменил функцию «беспроводной зарядки» в Pixel Stand, вместо обозначения «быстрой зарядки». Если раньше на экране блокировки можно было увидеть скорость зарядки, то теперь изменённый индикатор будет перенесён в док-станцию Google Assistant.

Среди новых функций стоит отметить ярлык для запуска Google Assistant с контекстными командами и значок для ленты разных обновлений. Также можно сказать о Sunrise — функции, которая постепенно делает ярче экран. Существует и режим слайд-шоу в «Google Фото».

Устройство будет отмечать только процесс «Беспроводной зарядки» вместо текущего процента. Правда, на данный момент обновление для Android 9 Pie доступно не всем, поскольку сама система ещё не обновлена. Если человек выходит из пользовательского интерфейса Pixel Stand, обновление всё ещё не работает.

И всё-таки справедливым будет отметить, что Pixel Stand стоимостью в 79 долларов является одной из немногих станций, которая способна удалённо заряжать Pixel 3 и Pixel 3 XL при 10 Вт. Это делает корпорацию более успешной на фоне своих конкурентов.