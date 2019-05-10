В Telegram появилась функция архивирования чатов

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Новое обновление популярного мессенджера позволит не удалять старые чаты.

9 мая вышло обновление популярного мессенджера Павла Дурова. В официальном канале Telegram сообщили о нововведениях доступных пользователям.

Теперь можно не удалять старые, давно неиспользуемые чаты, а просто архивировать их. До этого функции скрытия чатов не было, и пользователи были вынуждены удалять их.

При первой архивации в верху списка появится соответствующий раздел «Архив». Для того, чтобы отправить чат туда необходимо нажать правой кнопкой мыши (PC) или зажать пальцем необходимый чат в мобильном приложении и выбрать пункт «Архивировать чат». Данный архив не имеет лимита вместимости чатов.

Стоит отметить, что чаты с включенными уведомлениями вернутся в обычный список при добавлении в них новых сообщений. Если же уведомления выключены, то чат будет оставаться в архиве пока пользователь сам не решит его вернуть.