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Такая технология будет использована в серверном сегменте и высокопроизводительных вычислениях.

Компания Intel провела презентацию для инвесторов, в ходе которой были освещены планы на ближайшие годы. В компании заявляют, что уже в июне 2019 года на прилавки поступят процессоры (CPU) Ice Lake на базе 10-нанометровых техпроцессов. Также появятся новые чипы Tiger Lake применяемые как в компьютерных, так и мобильных решениях. Применение такой технологии позволит «Тигриному озеру» первым на рынке получить новые интегрированные графические процессоры (GPU) Intel Xe. Такие технологии позволят повысить быстродействие графики в четыре раза, по сравнению с процессорами доступными сейчас.

Также в компании рассказали, что Intel выпустит 7-нанометровый графический процессор в 2021 году. Такой техпроцесс ожидали на CPU, но компания не озвучила дату их выпуска. Такие GPU будут на базе Intel Xe и на их основе будут созданы графические ускорители, используемые в серверных решениях и при сложных вычислениях. Это будет специализированный, а не массовый продукт.

Компания не озвучивает дату внедрения технологии в игровые видеокарты.