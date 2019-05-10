Android Q ускорит Huawei и Samsung в два раза – инсайд

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Долгожданная темная тема станет доступна на Android 10.0 Q.

Осенью этого года Google выпустит ожидаемое обновление Android Q. Ряд моделей смартфонов Huawei и Samsung получат данное обновление. По традиции первыми обладателями обновленного Android будут свежие модели и флагманы.

В официальной презентации Android Q приводятся подробные характеристики операционной системы. Наиболее важными новинками считаются:

Темная тема, позволяющая продлить время автономного использования гаджета;

Переход из сложенного экрана в разложенный «без перезагрузки» для раскладных моделей. В момент перехода приложение будет не перезагружаться, а продолжать его, что позволит сэкономить какое-то количество времени. Эта функция позволит сделать раскладные Huawei Mate X и Samsung Galaxy Fold минимум в два раза быстрее;

Функция Live Caption для глухих и слабослышащих людей сделает использование всех возможностей смартфона более доступными.

Это не полный список обновлений, которые по версии The Verge, к слову, давно и успешно используются в операционной системе iOS для iPhone. Однако, стоит отметить, что Android выпускает ОС практически для всех компаний-производителей смартфонов, отличных от Apple и, вероятно, поэтому многие функции не легко подстроить для такого большого количества разных процессоров.