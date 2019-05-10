Можно забыть о проводах! Эксперты назвали 5 лучших беспроводных наушников для любого кошелька

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При выборе аксессуаров для комфортного прослушивания музыки нельзя забывать о качестве и удобстве гарнитуры. Советы специалистов помогут получить максимум выгоды и удовольствия от покупки.

В последнее время всё больше производителей смартфонов отказывается от всеми любимого 3,5-мм разъёма для наушников, из-за чего многим приходится иметь дело с громоздкими переходниками, чтобы не прощаться с любимыми аксессуарами. Однако, с появлением на рынке множества качественных беспроводных гарнитур можно навсегда забыть о проводах. Недавно эксперты назвали 5 лучших беспроводных наушников для любого кошелька, которые удовлетворят запросы даже самого изысканного меломана. Тем, кому не хочется тратить уйму средств на аксессуар для смартфона, специалисты советуют приобрести Redmi Airdots, которые обойдутся своему обладателю всего в 20 долларов. При столь низкой цене устройство радует качественным звуком и стабильным сопряжением со смартфоном. Более обеспеченным гражданам стоит присмотреться к наушникам модели Funcl AI, справляющимися не только с прослушиванием музыки, но и с ролью полноценной гарнитуры для долгих разговоров всего за 80-90 долларов. Конкуренцию Funcl AI могут составить Mifo O5 с ценником в 90 долларов, ведь эти наушники отличаются как отличным звучанием, так и внушительным временем автономной работы вкупе с интересным дизайном.

Не забыли эксперты и о пользователях, готовых потратить на беспроводные «уши» более 100 долларов. Данной категории покупателей нужно обратить своё внимание на Galaxy Buds и Honor Fly Pods. Любителям гарнитур с форм-фактором «вкладыши» подойдёт продукт компании Honor, также поработавшей над удобностью и премиальными материалами кейса для наушников. Тем же, кто привык к вакуумным «затычкам», понравятся наушники от Samsung, слегка обошедшие Fly Pods по качеству звучания. Что касается автономности, Galaxy Buds работают в среднем 6 часов от одного заряда, а Fly Pods уступают в этом своему именитому сопернику, проигрывая музыку лишь в течение 3-4 часов. По мнению специалистов, продукт Honor подойдёт людям, желающим найти более дешёвую замену Apple AirPods, а детище Samsung удовлетворит вкусы отъявленных меломанов, не боящихся выделиться из толпы неординарным аксессуаром.