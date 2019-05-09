Новый iPhone глотает пыль: Раскрыты подробности невероятных характеристик Samsung Galaxy Note 10

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Ускоренная оперативная память, инновационная камера и многое другое позволят новинке доминировать на рынке мобильных устройств. «Яблочной» корпорации нужно сильно постараться, чтобы хоть в чём-то переплюнуть продвинутый девайс.

Последние несколько лет опытные аналитики неустанно критикуют компанию Apple за боязнь нововведений и следование устаревшим традициям как в дизайне смартфонов iPhone, так и в их характеристиках. В то время, как более дешёвые китайские бренды вовсю экспериментируют с форм-факторами своих устройств, разрешением и количеством камер, величиной и даже полнейшим отсутствием вырезов в дисплее, купертиновцы штампуют безликие копии iPhone X, которые покупаются с каждым годом всё хуже. Недавно были раскрыты подробности невероятных характеристик фаблета Galaxy Note 10 от Samsung, подтвердившие, что новый iPhone уже сейчас глотает пыль, ведь смартфон от южнокорейского производителя должен заткнуть за пояс абсолютно всех конкурентов. Согласно инсайдерской информации, устройство получит новейший сенсор камеры с разрешением 64 Мп, поддерживающий отслеживание улучшенного динамического диапазона в режиме реального времени. Кроме того, новинка получит аккумулятор ёмкостью в 4500 мАч, чего должно хватить на несколько дней активного использования, даже несмотря на передовой процессор и огромный дисплей.

Инсайдеры также сообщают, что Galaxy Note 10 может получить 50-ваттную быструю зарядку, которая будет идти прямо в комплекте с устройством, что окончательно добьёт Apple, наживающуюся на своих фанатах за счёт продажи сторонних устройств и аксессуаров. Вишенкой на торте должна стать оперативная память образца UFC 3.0, которая отвечает за ускоренную загрузку ресурсоёмких приложений и игр, что положительно скажется на быстродействии инновационного устройства. Минимальный объём оперативной памяти составит целых 8 Гб, чего будет достаточно даже самым требовательным мобильным геймерам. Революционный основной модуль камеры, скорее всего, дополнят ещё три матрицы, отвечающие за широкоугольную съёмку, улучшенный зум и прочие возможности, позволяющие получать снимки невероятно высокого качества.