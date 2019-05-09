По мотивам фильма «Джон Уик» выпустят компьютерную игру

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Разработчики заявили, что игра не будет насыщена сумасшедшими перестрелками и зрелищными спецэффектами, вместо этого применится тактическая стратегия для персонажа.

Студия Bithell Games и Майк Бителл представили компьютерную игру John Wick Hex по мотивам известного боевика. Первый трейлер уже показал особенности геймплея. Создателями подчеркивается, что игра будет представлять собой ориентированный на экшн стратегический проект, который заставит людей думать и сражаться как настоящий убийца. John Wick Hex описывается как сочетание шахмат с решительной хореографией. Сюжет игры планируется вестись от лица главного героя Джона Уика.

Известно, что игра сначала выйдет на ПК и будет доступна в магазине Epic Games Store, а затем планируется выход на консолях. Дата выхода проекта пока неизвестна.