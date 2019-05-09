Flyme 7.3 оказалась провалом: Meizu 16 th с новой прошивкой стал недофлагманом

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В начале мая вышла глобальная версия Flyme 7.3.0.0 для Meizu 16 th с кучей лагов. Пользователи перестали терпеть и теперь хотят уйти от китайского бренда.

Главной «фишкой» обновления стал режим «SuperNight». Считается, что фотографии он позволяет делать очень хорошо в сумерках, но это не так. Искусственный интеллект Meizu при съёмке ночью справляется в разы лучше, а «SuperNight» фотографиям придаёт неестественные цвета, и там, где лампы накаливания на улице встречаются – он их делает зелёными. Вторая назойливая проблема – навигация жестами. Она была некой фишкой смартфона ещё при Flyme 7.1, и теперь чтобы вернуться в предыдущее меню необходимо проводить пальцем не снизу-вверх, а справа-налево. В целом, компания разочаровала и версией Android. Даже с обновлением провальная прошивка работает на оболочке 8.1, и это при том, что Google уже анонсировала Android Q.

Производитель во время презентации Meizu 16S обещал Flyme 8, но этого по всё видимости не будет ещё минимум год для текущих поколений смартфонов. Всё дело в том, что даже флагман 2018 года ждёт обновлений прошивки полгода, не говоря уже про модели 2015-2017 годов. Разработчики до сих пор не могут сделать одинаковыми размеры иконок системных приложений и сторонних. Даже если их настроить до совершенства, то после перезагрузки снова будет та же история. Порадовало новое приложение сообщений. Оно стало более современным и красочным с большим количеством функций.

Китайский язык присутствует ещё во всех контекстных меню нововведений, несмотря на то, что Flyme 7.3 – это глобальная русифицированная версия. Пользователи жалуются также на автономность. По убеждениям ряда владельцев Meizu 16 th, она упала в разы, и теперь флагмана не хватает даже на день. Таким образом, модель с новой прошивкой оказалась настоящим недофлагманом. Вот таким получилось обновление до Flyme 7.3. Надеемся, что разработчики исправят недочёты, а то пользователи и дальше будут продолжать переходить на другие смартфоны, предпочитая регулярные обновления ПО.