Сегодня, 21:20

Блок собирает в себе лучшие работы участников флешмоба «9 мая в эфире».

Недавно, разработчики социальной сети «ВКонтакте» создали тематический блок с видео в честь Дня Победы. Он доступен в меню «Трансляции» в мобильном приложении VK, куда СМИ и обычные пользователи выкладывают свои видео. Также стало известно, что блоком может воспользоваться абсолютно любой пользователь из России. Для этого остаточно зайти в раздел «Видео» в веб-версии «Вконтакте».

Организаторы флешмоба «9 мая в эфире» призвали всех желающих принять участие в акции в честь Дня Победы. Необходимо лишь запустить прямую трансляцию и показать, как граждане города отмечают всероссийский праздник или же рассказать историю о своих родственниках, принимавших участие в войне. Обязательным условием является добавление хештега #9маявэфире в название трансляции.