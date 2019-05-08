«Убийца» Huawei P30 Pro. Сможет ли Xiaomi Mi 9 SE после обновления обойти «короля ночи»?

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Улучшение камеры выявит победителя негласного соревнования двух популярных смартфонов.

Разработчики выпустили обновление Xiaomi Mi 9 SE, которое включает в себя режим Moon. С его помощью владельцы гаджета получают возможность делать снимки Луны. Для этого требуется навести камеру на естественный спутник Земли и отрегулировать коэффициент увеличения. После чего камера автоматически распознает космический объект и войдёт в режим Moon. В этот момент следует нажать кнопку и сделать снимок Луны. Фото получится без искажений, несмотря на тёмное время суток.

Эксперты называют Mi 9 SE «убийцей» Huawei P30 Pro. Последний признан «королем ночи» из-за тройной основной камеры со светочувствительной матрицей и датчиками на 40, 20 и 8 МП, благодаря чему получается делать качественные фото в сумерках. Помимо этого, P30 Pro получил фронталку на 32 МП.

Сможет ли Xiaomi Mi 9 SE после обновления обойти «короля ночи» покажут технические характеристики и практика. Обновленный смартфон получил модуль основных камер с тремя объективами: главный на 48 МП, ультраширокоугольный на 13 МП и с поддержкой эффекта боке на 8 МП.

Для справки, Mi 9 SE после обновления в рейтинге DxOMark набрал 107 баллов. Это важный фактор, если для пользователя главным является качество камеры. P30 Pro получил на данной платформе 112 баллов. Исходя из этого, можно сделать вывод, что Mi 9 SE вряд ли обойдёт конкурента. Стоит отметить, эксперты рекомендуют не сильно доверять различным рейтингам, а подбирать смартфон под себя. В этом случае удастся избежать разочарования, ведь даже лидер в бенчмарке может не понравиться конкретному пользователю.