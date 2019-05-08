Появились результаты первых проверок Google Pixel 3a XL в бенчмарке

Сегодня, 17:07

Смартфон в ряде тестов показал себя даже лучше более дорогих Android-устройств.

Google Pixel 3a XL испытали в бенчмарке после официального представления на конференции разработчиков. В Сети появились результаты первых проверок гаджета в Benchmark. В одноядерном режиме Pixel 3a XL набрал 2363 балла, уступив лишь аппарату Vivo V15 Pro. Новый смартфон Google показывает отличную производительность, учитывая его довольно средние технические характеристики. В многорежимном тесте у Pixel 3a XL не оказалось конкурентов. Он занял лидирующую позицию, получив 8088 баллов.

При тестировании в AnTuTu Pixel 3a XL смартфон показал себя с хорошей стороны, обойдя Vivo V15 Pro, Oppo RX17 Pro, Huawei P30 Light, Xiaomi Redmi Note 7 и прочих. Главной слабой стороной нового мобильного устройства Google эксперты называют малый объём ОЗУ. Поэтому во время игр он может вести себя некорректно. Такие же последствия возникнут при открытии большого числа приложений. В общем после проверок в бенчмарке Pixel 3a XL проявил себя положительно.

Отличительной чертой нового смартфона Google признали его качественные камеры. Для улучшения качества съемки в аппарате применяется ИИ. Он обеспечивает получение отличных фото при использовании цифрового приближения.