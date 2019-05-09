Великое наводнение стало причиной исчезновения жизни на Марсе

Сегодня, 05:01

Геологами Робертом Крэддоком и Ральфом Лоренцом было выдвинуто предположение о том, что изменение давления атмосферы повлекло за собой прорыв воды из берегов реки, что в дальнейшем привело к затоплению всей поверхности Марса и исчезновению жизни на нем. Эта теория может подтверждать наличие жизни и воды на Марсе.

Ранее специалисты отмечали, что у Красной планеты немало сходств с Землей. Они полагают, что четыре миллиарда лет назад на планете имелось много воды и климат был значительно теплее и влажнее. Было сделано предположение, что причиной такого серьезного изменения планеты стал мощнейший дождь, который поменял форму кратеров и привел к возникновению новых речных каналов.

Ученые предполагают, что в результате таких обильных осадков в условиях низкого атмосферного давления начали происходить разрушительные процессы. Горячая магма, поднимающаяся наружу начала постепенно растапливать лед по землей и высвободила огромные водные запасы. Так и было уничтожено все живое на Марсе.

На данный момент у геологов немного единомышленников, но они уверены, что скоро их теория будет доказана.