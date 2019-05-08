Google работает над гибким смартфоном Pixel

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Новинку представят в скором времени, но это не будет Pixel 4.

Сегодня состоялась официальная презентация мобильной операционной системы Android Q. Журналисты обратили внимание на то, что в систему внедрили поддержку устройств с гибким экраном. Как выяснилось, инженеры Google уже работают над гибким смартфоном Pixel.

По словам Марка Кейроса, заведующего мобильным подразделением Google, сейчас идет работа над опытным образцом. При этом, следующая генерация смартфонов от Google не получит гибкий дисплей.

Стоит отметить, что в марте журналисты заметили патент, выданный Google на складной смартфон. Тогда эксперты предположили, что новый Google Pixel получит форм-фактор раскладушки. Не исключено, что в американской компании рассматривали такой вариант, но сложности с запуском гибких смартфонов у конкурентов из Samsung заставили скорректировать планы.

Напомним, у некоторых пользователей смартфоны Galaxy Fold ломались на месте изгиба дисплея. Судя по всему, современные технологии не позволяют создать надежный гибкий экран.