Microsoft добавят в редактор Word искусственный интеллект

Сегодня, 11:16

На ежегодной бизнес-конференции разработчиков компания Microsoft сделала объявление о введении в Word искусственного интеллекта. Отныне редактор будет исправлять и проверять текстовые ошибки, а также стилистические предложения, что значительно упростит работу пользователей.

Новая тестовая версия разрабатывается только для онлайн-платформы и будет называться «Идея». Планируется проверять не только грамматические ошибки, но и текст, который будет более лаконичным и логически структурированным. К тому же ИИ сможет подбирать синонимы или альтернативные выражения, а также разобрать аббревиатуру и выделить основные участки в тексте. Со временем функционал будет расширяться и усовершенствоваться.

Известно, что тестовая версия будет выпущена в июне, а окончательный релиз произойдет осенью этого года. На данный момент запланирована только англоязычная версия продукта. Пока неизвестно, когда будет поддержка редактора на другие языки.