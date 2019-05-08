Apple выпустила первую игру эксклюзивно для iPhone

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Для пользователей iPhone она бесплатна. Игра Warren Buffettʼs Paper Wizard учит на опыте инвестора Apple, как стать миллиардерами.

Впервые за 11 лет элитная компания выпустила первую мобильную игру эксклюзивно для iPhone. Бесплатная разработка получила название Warren Buffettʼs Paper Wizard, уже сейчас её можно найти в магазине приложений App Store.

Игра, которую выпустила Apple, является интересной и поучающей, если говорить о сюжете. Персонажем Warren Buffettʼs Paper Wizard стал инвестор корпорации Уоррен Баффет. Сюжет основан на построении бизнесменом карьеры: он начинал с разноски газет.

Такая идея может простимулировать людей начать с малого и в дальнейшем расти. Каждый владелец iPhone должен будет также как Уоррен Баффет развозить на велосипеде корреспонденцию. Представители компании Apple сделали акцент на том, что игра может помочь в воспитании миллиардеров, таким образом была прорекламирована Warren Buffettʼs Paper Wizard.

Актуальным вопросом остаётся то, как в дальнейшем эти «компьютерные» навыки помогут владельцам iPhone разбогатеть. Возможно, это только начало и компания имеет «туз в рукаве», который станет следующим шагом на пути к обогащению.