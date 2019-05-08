Производители не будут тратиться на чеки: доставка товаров по России станет дешевле

Сегодня, 09:54

Компаниям не придётся обслуживать кассовый аппарат. Терминал будет заменён на использование QR-кодов. Интернет-торговля может обогнать магазины.

Снижение стоимости доставки будет связано в первую очередь с тем, что производители смогут снизить свои расходы - они не будут тратиться на чеки. Об этом сообщили в Ассоциации компаний интернет-торговли.

Вместо бумажных чеков будет использоваться QR-код, данный штрихкод считывается машиной несмотря на то, что нет напечатанного текста, по данной «метке» высвечивается на экране компьютера необходимая информация.

Также стоит сказать о том, что компаниям не придётся обслуживать кассовый аппарат. На данный момент средняя стоимость доставки по Москве составляет 350 рублей, курьер должен носить с собой терминал и выдавать покупателю чек. В таком случае доставка товаров по России станет дешевле на 5-10%.

Данное нововведение может значительно поспособствовать развитию интернет-торговли. Впоследствии она может обогнать обычные магазины. Если доставка станет дешевле, то это поможет сократить не только время, но и деньги. Тем более, что в магазинах часто накручивают цены.