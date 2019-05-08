В поисках новых талантов: Apple покупает по одной компании каждую вторую-третью неделю

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Возможно в дальнейшем компания купит таких американских гигантов, как Tesla или Netflix.

Накануне, генеральный директор Apple Тим Кук заявил, что корпорация из Купертино покупает по одной компании каждую вторую-третью неделю. По его словам, Apple не видит смысла объявлять о заключённых сделках, поскольку купленные предприятия слишком малы. Однако, на ежегодном собрании акционеров Berkshire Hathaway Кук подчеркнул, что данные покупки нужны корпорации, поскольку она находится в постоянных поисках новых талантов, а её главной целью является получение права на интеллектуальную собственность.

Также генеральный директор Apple сообщил, что идея покупки таких компаний появилась после вложения 1 миллиарда долларов в новый кампус в Остине, штат Техас. Если по завершению строительства у корпорации останутся деньги, то она обязательно инвестирует их в нужное русло. В 2019 году Apple приобретает всё необходимое для офиса. Абсолютно все устройства соответствуют требованиям и имеют стратегическое значение для корпорации.

Известно, что в 2014 году Apple приобрела Beats за 3 миллиарда долларов. Но не смотря на всё желание развивать дополнительную реальность, таких крупных покупок Apple больше не совершала. В свою очередь аналитики питают надежды на то, что корпорация из Купертино в будущем возьмёт под своё крыло таких гигантов, как Tesla или Netflix.