Google Play Awards 2019 – Назван ТОП-9 мобильных приложений в категории «Прорыв года»

Сегодня, 14:07

Жюри по достоинству оценило все приложения, но выбор Envision AI особенно порадовал людей с ограниченными возможностями.

С 7 по 9 мая пройдёт 12 ежегодная конференция I/O 2019 Google. Тема мероприятия осталась в секрете, однако накануне был назван ТОП-9 мобильных приложений в категории «Прорыв года». Выбор лучших программных релизов прошедшего года, да ещё и в разных категориях – это ежегодная традиция корпорации, в номинации Google Play Awards.

Неудивительной для пользователей стала победа Marvel Strike Force в номинации – лучшая игра. Особенно, когда дебют фильма «Мстители: Финал» произвёл фурор. В свою очередь «Самой красивой игрой» стала Shadowgun Legends – стрелялка от первого лица.

Победителем в номинации – лучшее приложение для людей с ограниченными возможностями, стало Envision AI. Оно предназначено для людей с проблемным зрением. С помощью Envision AI они самостоятельно могут не только делать покупки в супермаркетах, пользоваться общественным транспортом и читать меню в ресторанах, но и узнавать своих друзей. Купить его можно за 12-13 тысяч рублей на платформе Google Play.

Никто не ожидал, а сервис SLOWLY победил в номинации – лучшее оригинальное приложение. Оно позволяет человеку окунуться в прошлое благодаря имитации классической бумажной переписки. Также стоит обратить внимание на технологичный чат-бот Woebot, завоевавший победу в номинации – лучшее приложение для цифрового благополучия. Данный чат-бот выполняет роль личного психолога владельца мобильного устройства.

Лучшим развлекательным приложением стало Neverthink, а инди-игра Tick Tock: A Tale for Two завоевала не только поклонников, но и жюри Google Play Awards. Также лучшим приложением социальной направленности стало Wisdo, а развлекательным – Neverthink. Canva получил награду в номинации – выдающийся стартап.